Terremoto a Udine di 3.3 avvertito da Gemona del Friuli a Pordenone

Terremoto, una scossa piuttosto forte è stata rilevata dall'istituto nazionale di vulcanologia alle 21.19 di domenica 28 luglio 2019 in Friuli Venezia Giulia. L'istituto comunica una magnitudo di 3.3 con epicentro a tre chilometri da Majano, in provincia di Udine. La Protezione Civile di Palmanova aveva invece comunicato una iniziale magnitudo di 3.2. La scossa, a soli nove chilometri di profondità, è stata avvertita in un'area abbastanza ampia, da Gemona del Friuli a San Daniele, Codroipo e sino a Pordenone. Non vengono per ora comuinicati danni a persone o cose.

L'Ingv ha rilevato altre due scosse, di minore entità, prima del terremoto delle 21.10. Alle 20.33 la terra ha tremato a Moggio Udinese (magnitudo 2.0) e alle 17.56 a Frisanco, vicino Pordenone (magnitudo 2.7)