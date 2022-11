Terremoto in Friuli, scossa del 3.2 fa tremare la terra. Sentita anche in Veneto

TORREANO - Scossa di terremoto nella sera in provincia di Udine. Il centro sismologico del Friuli Venezia Giulia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 alle 21.17 a pochi chilometri da Torreano in provincia di Udine. La terra ha tremato a una profondità di 7.9 chilometri e la scossa è stata sentita anche nel vicino Veneto. Diverse le chiamate ai vigili del fuoco. Al momento non vengono registrati danni a persone o edifici. Negli ultimi giorni sono state diverse le scosse registrate nella zona a cavallo tra Italia e Slovenia.