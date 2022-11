Forni di Sotto, terremoto questa notte di magnitudo 3: è il sesto in una settimana

FORNI DI SOTTO - Un terremoto di magnitudo 3 si è verificato questa notte alle 2.42 a 6 chilometri a sud ovest di Forni di Sotto (Ud) ad un profondità di 14 chilometri. La sala operativa regionale della Protezione Civile non ha ricevuto un elevato numero di chiamate, non si segnalano al momento danni a persone o cose. E' il secondo evento sismico che si verifica nelle ultime 24 ore in un raggio di 30 chilometri, il sesto nell'ultima settimana (tutti con magnitudo inferiore).