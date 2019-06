Terremoto 4 gradi Richter in Carnia Epicentro tra Tolmezzo e Verzegnis Trema tutto il Friuli fino alla costa

di Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UnaAlle 15.57 la terra ha tremato in tutta la Regione. Secondo i dati della Protezione Civile la scossa è stata di 4.0 gradi Richter ed è stata localizzata ad 1 chilometro dal centro di Tolmezzo in direzione Verzegnis ad una profondità di 4,7 chilometri. Diverse le telefonate ai vigili del fuoco, ma al momento non si registrano danni. La scossa è stata avvertita anche a Trieste, Pordenone e fino alla costa.