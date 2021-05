Otto milioni per ristrutturare la Terrazza a mare, simbolo turistico di Lignano

LIGNANO - Il cronoprogramma per i lavori di ristrutturazione e valorizzazione della Terrazza a Mare di Lignano Sabbiadoro, progettata dall'architetto Aldo Bernardis nel 1972, è stato fissato: a marzo 2022 verrà presentato il progetto definitivo e a fine anno presumibilmente affidati i lavori, con l'obiettivo dell'inaugurazione per la stagione balneare 2024. I dettagli del progetto sono stati approfonditi durante un incontro nel municipio di Lignano Sabbiadoro tra l'assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini e il sindaco Luca Fanotto. «Con la legge di stabilità 2021 l'amministrazione regionale - ha ricordato Bini - è intervenuta a sostegno della riqualificazione dei beni pubblici di particolare interesse turistico: per la Terrazza a Mare di Lignano è stata prevista la spesa complessiva di 8 milioni di euro e, nell'ambito delle azioni di intervento, la Regione è autorizzata a stipulare con il Comune di Lignano Sabbiadoro un accordo di programma per definire modalità di programmazione ed esecuzione dell'intervento pubblico di riqualificazione e messa in sicurezza della Terrazza a Mare».

Bini ha sottolineato come «l'obiettivo del progetto è riportare Terrazza a Mare a svolgere la funzione di elemento identitario locale e regionale e punto turistico attrattivo della città, aumentandone gli spazi a disposizione, migliorandone l'accessibilità e la sicurezza e promuovendo attività culturali, commerciali e di svago». Un primo intervento - spiega una nota della Regione - consisterà nell'equilibrare il rapporto tra le parti pavimentate esterne e le superfici coperte: estendere le aree aperte garantirà di disporre di nuovi spazi. Necessarie - aggiunge la nota - sono anche operazioni di consolidamento e risanamento delle strutture della Terrazza: gli interventi sono rivolti alla messa in sicurezza dell'intradosso dei piloni di sostegno e al rinforzo strutturale laddove siano previsti ampliamenti interni (soppalco) e frontali (vetrata fronte-mare). I lavori si svolgeranno sotto una regia regionale, con la collaborazione dell'Ufficio tecnico comunale.