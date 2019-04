Lo fermano nella notte: aveva tentato di ammazzare un parente

UDINE - Una persona è stata fermata nella notte in Carnia, in provincia di Udine, per il reato di tentato omicidio. Sulla vicenda le autorità mantengono uno strettissimo riserbo ma secondo quanto si è appreso, il tentativo di omicidio sarebbe avvenuto nei confronti di un parente dello stesso aggressore; la vicenda sarebbe legata a questioni personali e, appunto, racchiusa in un ambito familiare. Sul caso sono in corso indagini da parte dei Carabinieri. Del fatto è stata ovviamente informata la Procura di Udine.

