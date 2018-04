Chili di concime e tosaerba caricati sul camion, poi la fuga nei campi

di Paola Treppo

SAN DANIELE DEL FRIULI (Udine) - Tentano il colpo nella notte aldii. Isono bene organizzati: tagliano la rete di recinzione del complesso e raggiungono il portone del magazzino, lo forzano e si introducono negli spazi dove sono stoccati prodotti e attrezzi.Azionano unche trovano sul posto e mettono anche in moto undel Consorzio. Caricano sul mezzo pesante due bancali die poi quattro. Sono pronti per mettersi alla guida del camion per uscire dal portone principale e dileguarsi col bottino nella notte ma gli va storta.A notare strani movimenti in questa zona di San Daniele del Friuli sono degli agenti della vigilanza privata che allertano i carabinieri della stazione della cittadina. I militari dell'Arma raggiungo in pochi minuti la sede del Consorzio agrario, intorno alle 3 e mezza di questa notte, domenica 22 aprile, e mettono inla banda di ladri. Nel capannone viene trovato il camion già caricato, pronto per essere rubato con i tosaerba e con chili di concime. I danni sono limitati alla rete tagliata e al portone forzato.