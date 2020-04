UDINE - Vetrate prese a sassate, sfuriate e tensioni all'interno delle filiali, gomme squarciate ai direttori. Sono solo alcuni degli ultimi episodi che hanno visto protagoniste le banche, segnalati dal nord al sud Italia. E da ieri, prima giornata per la presentazione delle richieste di prestiti per piccole e medie imprese, il livello di attenzione si è ulteriormente innalzato. «Fortunatamente al momento in Friuli Venezia Giulia situazioni di questo tipo non si sono ancora verificate fa sapere Roberto De Marchi, segretario della Firs Cisl Fvg, uno dei sindacati dei bancari ma l'intero sistema è sotto stress e per questo abbiamo chiesto al ministro Lamorgese e ai prefetti di potenziare i controlli all'esterno delle filiali, con attività di prevenzione e presidio per cercare di dare un senso di tranquillità e normalità, sia ai clienti sia ai dipendenti degli istituti di credito. Quanto accaduto in alcune città italiane, non ultimi i casi di Sassari e Catania, ma anche Saluzzo o Palermo aggiunge De Marchi ci preoccupa perchè ci sono molte persone che stanno soffrendo l'emergenza sotto il piano economico e inevitabilmente hanno i nervi a fior di pelle».

TASK FORCE

Per disinnescare eventuali situazioni di tensione, un altro sindacato dei bancari, la Fabi, ha attivato per esempio una task force che monitora gli episodi spiacevoli agli sportelli. In particolare, la segreteria nazionale ha chiesto a tutti i dirigenti sindacali e ai coordinatori nazionali di segnalare prevaricazioni e offese a danno delle lavoratrici e dei lavoratori. Per limitare al minimo questi possibili focolai anche ieri si è levato l'appello del presidente nazionale dell'Abi Antonio Patuelli: «Non andate nelle filiali, le richieste di informazioni e le domande si fanno per telefono e via mail. Non è che andando nelle filiali vengono date le banconote e non c'è una graduatoria di chi arriva». A sottoscrivere l'invito lo stesso De Marchi: «In questo momento il tessuto bancario soffre l'emergenza, il personale è stato messo in tutela, alcuni a casa, altri in permesso, ferie o in smart working; ci sono stati pure in Friuli alcuni sportelli chiusi, bonificati e sanificati perché ci sono stati casi di contagi, le banche sono aperte ma su prenotazione, appuntamento o preavviso e così come è successo per chi ha chiesto nelle scorse settimane la sospensioni dei mutui, l'invito è di non andare fisicamente nelle filiali ma prendere appuntamento così da cadenzare gli ingressi». Pure sulle procedure per l'ottenimento delle garanzie sui prestiti da 25 mila euro, aggiunge De Marchi, «invitiamo a seguire le prassi online, con passaggi semplici, documenti da inviare via pec o mail alle banche per poi l'inoltro al fondo di garanzia. Non è opportuno che le persone si prendano lo scrupolo di andare allo sportello perché le porte per loro non dovrebbero aprirsi». Più complicato l'ottenimento invece dei prestiti superiori ai 25.000 euro in quanto manca ancora la piattaforma. Pur con un certo ritardo si è arrivati anche in regione alla fornitura dei dispositivi di protezione individuale a tutti i dipendenti degli uffici: «Soprattutto per i gruppi con catene di comando fuori dai confini regionali conclude De Marchi - i supporti delle mascherine, dei gel igienizzanti e delle sanificazioni ha visto una certa farraginosità, ora comunque si è giunti a regime anche con i pannelli in plexiglass di contenimento tra l'utenza che si presenta e chi fa la consulenza; peggiore invece è la situazione sul fronte delle agenzie assicurative; lì i professionisti con 4-5 dipendenti fanno più fatica a rendere effettivi i protocolli e noi stiamo cercando di dare un supporto affinché si possano mettere in regola».

