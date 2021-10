Tassista austriaco fermato e arrestato all'uscita della A23: trasportava un 22enne clandestino

PONTEBBA - Un giovane di 28 anni, cittadino austriaco, è stato arrestato oggi - 5 ottobre - per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Lo straniero è stato fermato, a bordo del proprio taxi, con targa austriaca, mentre trasportava un pachistano di 22 anni, irregolare in Italia. L'operazione è stata portata a termine dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tarvisio: il passeur è stato fermato all'uscita dell'A23, a San Leopoldo di Pontebba.

Il migrante pachistano, privo di documenti, ha espresso l'intenzione di chiedere la protezione internazionale e dopo esser stato sottoposto a screening anti-Covid, con esito negativo, è stato collocato in un centro di accoglienza della provincia di Udine per la sorveglianza sanitaria. L'auto è stata sequestrata, il conducente scarcerato in attesa di processo.