Lussari, malore fatale sulle piste da sci: muore turista di 72 anni

TARVISIO - Malore fatale sulle piste da sci del Lussari. Un uomo di 72 anni stava sciando, quando si è accasciato sulla neve a causa di un malore improvviso. Attivati immediatamente i soccorsi, ha operato in prima battuta l'equipe medica presente sul posto per i giochi Eyof23: per l'uomo, il cui cuore ha smesso di battere, è stata avviata immediatamente una rianimazione cardiopolmonare. L'equipe dell'elisoccorso ha poi continuato le manovre salvavita: il cuore dell'uomo ha ripreso a battere. Trasportato con la massima urgenza, in codice rosso, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, una volta arrivato al nosocomio il 72enne non ce l'ha fatta.

Nello stesso momento è stato necessario inviare un altro elicottero sanitario del Friuli Venezia Giulia nella zona del rifugio Gilberti, dove un giovane si è ferito in maniera seria in pista. È stato trasportato in codice giallo, in volo, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. I soccorsi sono stati attivati direttamente dal soccorso piste che ha allertato la Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.