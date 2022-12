Tarvisio: investiti da un'auto marito e moglie, trasportati d'urgenza in ospedale

TARVISIO - Intorno alle 17.00 di oggi, sabato 10 dicembre, a Tarvisio, di fronte all'hotel Railb, marito e moglie sono stati investiti da un'auto per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri. Sul posto i sanitari di un'ambulanza proveniente da Chiusaforte e quelli di un'ambulanza proveniente da Tarvisio. La donna, che ha riportato una sospetta frattura a una gamba, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Tolmezzo. Trauma cranico, invece, per l'uomo, entrato al nosocomio del capoluogo carnico in ambulanza, in codice giallo. Intervenuti anche i Vigili del fuoco.