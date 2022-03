TARVISIO (UDINE) - Incendio nella notte di mercoledì 30 marzo 2022 a Tarvisio, in via Picech: intorno alle tre i vigili del fuoco sono intervenuti per un rogo in uno stabile. Cinque famiglie sono state fatte evacuare dagli appartamenti ma nessuna persona risulta ferita. I pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza lo stabile.