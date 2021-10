Coppia in passeggiata aggredita da un cervo: entrambi ricoverati in ospedale

TARVISIO - Una coppia di anziani è stata aggredita a Tarvisio nella tarda mattinata da un cervo mentre faceva una passeggiata vicino alle case di Via Roma. L'animale ha colpito più volte i due malcapitati facendoli anche rotolare lungo il declivio, come hanno testimoniato i condomini che hanno assistito alla scena.

Piuttosto serie le lesioni per le due persone, a quanto pare residenti nel tarvisiano.

Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso regionale, i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino e Speleologico stazione di Cave del Predil i Carabinieri.

La donna è stata elitrasportata a Udine e l'uomo affidato all'ambulanza diretta a Tolmezzo.