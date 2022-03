UDINE - Il Comune recupera una parte nascosta della Collezioni Ciceri, colpita per anni dai tarli. Poltrone, cassapanche, comodini e armadi frutto della manifattura locale dal XVI al XX secolo verranno infatti ripuliti e sottoposti a un urgente trattamento anti-tarlo, per poi essere esposti al Museo Etnografico di Palazzo Giacomelli in via Grazzano. Il Comune investirà circa 6.650 euro per poterli riportare al loro aspetto originale e, soprattutto, per non mettere a rischio le altre opere esposte, a causa degli insetti che si nutrono della polpa del legno.



PER QUASI DIECI ANNI

Una parte del lascito etnografico di Andreina Nicoloso Ciceri e della donazione Camavitto risalente a pochi anni fa, infatti, era conservata dal 2013 nei depositi della ex Galleria d'Arte Moderna al Palamostre, perché non avevano trovato posto nei magazzini di Palazzo Giacomelli: si tratta di 25 pezzi lavorati in legno tra mobili e arredi, su cui il tempo e le fameliche bestioline hanno fatto sentire il loro peso. Ora, però, il Palamostre dovrà essere risistemato completamente (compreso il deposito) e quindi le opere là conservate devono essere sgomberate in tempi rapidi.



IL TRASLOCO

«Grazie a recenti lavori di sistemazione e razionalizzazione degli spazi espositivi e dei depositi del Museo Etnografico cita il documento dell'amministrazione con cui si dà il via libera all'intervento di pulizia e recupero - è adesso possibile accogliere e valorizzare detti beni a Palazzo Giacomelli, purché gli stessi siano preventivamente trattati e messi in sicurezza, per non rappresentare un pericolo per le collezioni già presenti».

Tra i pezzi, ci sono otto poltrone, un distillatore di rame, una madia, diverse seggiole, testate di letto, due tabernacoli dipinti e cassapanche intagliate a bassorilievo, risalenti a diverse epoche storiche, nonché un forziere di legno di noce del 1500. Per ora, però, l'amministrazione ha deciso di provvedere ad un pronto intervento di pulizia, disinfestazione e consolidamento di tredici tra poltroncine e sedie e dieci tra mobili e arredi vari mentre ha rimandato, per mancanza di fondi ad hoc, il restauro di tre arredi liturgici.



TESORO STORICO

La collezione Ciceri, assieme a quella Perusini, rappresenta il nucleo del Museo Etnografico Friulano: Luigi Ciceri, medico, e sua moglie Andreina Nicoloso Ciceri, insegnante e scrittrice, erano appassionati di etnografia e tradizioni popolari e promotori della cultura friulana. Andreina, in particolare, curò una serie di pubblicazioni della Società Filologica Friulana inerenti ai racconti popolari friulani e agli ex voto presenti nei maggiori santuari locali e a lungo fu ricercatrice sul campo sul tema del folklore locale e tradizioni popolari. Quando morirono (lui nel 1981 e lei nel 2000), lasciarono le loro collezioni alle istituzioni museali regionali, come quella di pittura religiosa al Museo Diocesano di Udine e quella di scultura e maschere lignee (una settantina di pezzi raccolti durante le ricerche che i due studiosi effettuarono in diverse località della regione) proprio ai Civici Musei del capoluogo friulano: non a caso, a Palazzo Giacomelli c'è una sala a loro intitolata e che conserva tra l'altro il Vesperbild (o Pietà) del XIV secolo, forse il più antico esemplare di questo tipo esistente in regione, a Madonna col Bambino di autore sloveno della seconda metà del secolo e il magnifico Gruppo della Sant'Anna Metterza di autore carinziano o stiriano.

Alessia Pilotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA