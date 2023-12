Tarcento. Scontro fra due auto lungo la Pontebbana: un morto e un ferito

TARCENTO (UDINE) - Una persona ha perso la vita nella prima serata di oggi, mercoledì 6 dicembre, intorno alle 21, per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale. Coinvolte due auto nel territorio comunale di Tarcento, altezza frazione di Collalto, lungo la statale 13 Pontebbana.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, due vetture si sono scontrate e due persone sono rimaste coinvolte nell'incidente.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di Nue112, sul posto è giunta un'ambulanza proveniente da Tarcento, l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Cividale del Friuli e l'automedica proveniente da Udine.

Inutili, per una persona, le manovre di rianimazione salvavita praticate dal personale medico infermieristico: non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso. Per una seconda persona coinvolta nell'incidente il rientro in ospedale in codice giallo con l'ambulanza con il medico dell'automedica a bordo.

Attivati anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.