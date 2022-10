Tarcento. Cade una pianta e gli schiaccia la gamba: ferito un uomo di 58 anni

TARCENTO (UDINE) - Un uomo di 58 anni è rimasto ferito a una gamba colpita dal tronco di una pianta in area boschiva nella zona di Sedilis, sulle colline di Tarcento. È successo nella tarda mattinata di oggi, giovedì 20 ottobre. Dopo l'allarme, gli infermieri dalla centrale Sores Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno inviato l'equipaggio di una ambulanza proveniente da Gemona del Friuli e l'eliambulanza. L'uomo ha riportato lo schiacciamento di una gamba con una sospetta frattura. È stato portato all'ospedale di Udine con l'ambulanza per tutte le cure del caso. Non è grave. Cause al vaglio. Forze dell'ordine sul posto.