Calci e pugni alla convivente durante un litigio: arrestato un 44enne

TARCENTO - Ha picchiato la convivente, di 35 anni, durante un litigio, colpendola più volte con calci e pugni. Per questa ragione un uomo, di 44 anni, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia. È accaduto in una abitazione a Tarcento (Udine), dove i militari sono intervenuti dopo aver ricevuto una telefonata di soccorso fatta al 112. La donna è rimasta ferita, in modo non grave, riportando alcune lesioni, giudicate guaribili in 10 giorni dai sanitari del Pronto Soccorso di Udine, dove è stata portata.

