ZOPPOLA - Tra il personale in servizio alla scuola dell'infanzia comunale Le margherite di Castions si è registrato un caso di positività al Covid-19 e sono scattate immediate le misure precauzionali previste. La conferma è arrivata dalla dirigente dell'istituto comprensivo di Zoppola, Cristina Sbrissa, che ha comunicato la situazione a mamme e papà degli 80 bambini iscritti al plesso con sede in piazza Micoli Toscano.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati