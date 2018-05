Tamponamento in autostrada tra 2 tir: autista resta incastrato, è grave

di Paola Treppo

PALMANOVA (Udine) -lungo laA4 in direzionepoco prima delle 8.30 di oggi, mercoledì 2 maggio, nel territorio del comune di Aiello del Friuli, vicino all'uscita di, all'altezza della progressiva chilometrica 493+700.Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale della Sottosezione di Palmanova, intervenuta per i rilievi, si è verificato untra due. Dopo l'allarme, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto una ambulanza e una automedica provenienti da Gradisca d'Isonzo (Gorizia) e l'elicottero decollato dalla elibase di Campoformido che è atterrato vicino alla autostrada.Laè rimastaper circa 10 minuti, per dare modo ai sanitari e ai vigili del fuoco del Comando di Gorizia di soccorrere le persone coinvolte nel tamponamento e consentire l'intervento di messa in sicurezza dei mezzi pesanti coinvolti e della carreggiata.Nell'incidente è rimasto ferito in manierail conducente di uno dei dueche è stato trasportato all'ospedale di Palmanova; si tratta di un autista italiano che è stato estratto dai pompieri dall'abitacolo della cabina di guida dove era rimasto incastrato. I mezzi incidentati sono stati poi rimossi dai mezzi meccanici e alle 10.30 ilè tornato a scorrere in maniera regolare. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dal Coa di Udine. Sul posto anche il personale di Autovie Venete.