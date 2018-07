di Paola Treppo

PALAZZOLO/POCENIA (Udine) -in autostrada alle 15.30 di oggi, martedì 24 luglio, nel tratto che attraversa i comuni di Palazzolo del Friuli e Pocenia, in. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Palmanova, i tre camion sono entrati in collisione ed è stato necessario: per chi arriva da Venezia l'uscita obbligatoria è Latisana.L'incidente e la relativa chiura s'è risolto alle 18.15: pochi minuti e un altro spaventoso schianto avviene pochi km prima, in questo caso chiuso il tratto daUscita obbligatoria a Portogruaro e impossibilità per chi proviene dalla A28 di entrare nella A4 verso Trieste.Almeno 4 i veicoli coinvolti ma ci sarebbe solo un ferito.Sul posto la centrale Sores di Palmanova che in entrambi i casi ha inviato l'elicottero delche è atterrato in autostrada; non ci sarebbero, a ogni modo, feriti gravi. L'incidente ha ulteriormente aggravato lache si registra da questa mattina, con code e rallentamenti, proprio per la presenza di lunghi serpentoni di mezzi pesanti.MESTRE - Un incidente, che alle 17.15 ha coinvolto un mezzo pesante, ha richiesto la chiusura ad oltranza del raccordo perin direzione Venezia, per consentire le operazioni di recupero del carico (pesanti lastre di marmo), spostate all'interno del rimorchio. A provocare lo spostamento di carico è stato l'impatto del camion con un'auto. Non si registrano feriti. Sul posto la Polstrada, il soccorso meccanico con mezzi speciali per carichi pesanti e 4 mezzi con gli ausiliari di CAV coordinati dal Centro Operativo di Mestre.Si sono registrate code fino a oltre 4 chilometri in aumento in carreggiata est.