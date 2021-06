Cadavere trovato nel Tagliamento: è Maura, la donna scomparsa due settimane fa

SAN MICHELE - E' stato trovato questa mattina nel Tagliamento il cadavere di Maura Turolla, la donna di 55 anni, di Castions di Strada, scomparsa da Latisana due settimane fa. L'allarme è arrivato verso le 10: la macabra scoperta sulla sponda veneta del grande fiume, a San Michele. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Latisana con i carabinieri e il medico legale. Il caso di Maura era finito anche nel programma tv "Chi l'ha visto".

La donna era in cura presso una struttura sanitaria della Bassa friulana, poi aveva fatto perdere le tracce. Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato in prossimità dell'argine del Tagliamento a San Filippo di San Michele. Il medico legale Antonello Cirnelli ha accertato che le mancavano tre dita di una mano, mutilazione per un incidente di tanto tempo fa.