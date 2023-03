Taglia legna con una macchina e la mano le resta incastrata: in ospedale una donna

GEMONA - Una donna di 70 anni è stata soccorsa nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 22 marzo, per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente domestico che si è verificato nelle pertinenze di una abitazione, in un paese del Gemonese. Mentre stava tagliando legna con una macchina, una mano è rimasta incastrata. Il macchinario si è mosso finendo in parte addosso alla donna.

Dopo l'allarme lanciato con una chiamata al Numero unico di emergenza Nue112, sul posto è giunto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Gemona del Friuli e l'elisoccorso. Il personale medico infermieristico ha preso in carico la donna che poi è stata trasportata in volo, stabile, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in codice giallo, per una lesione alla mano e tumefazioni. Attivati per quanto di competenza i Vigili del fuoco.