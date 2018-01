Taglia le sbarre, evade dal carcere con le lenzuola: preso dopo 16 anni

di P.T.

UDINE - Un cittadino bosniaco di 38 anni, uno dei cinque detenuti originari dell'ex Jugoslaviaprotagonisti delladaldila notte del primo gennaio 2001, è statoieri, martedì 16 gennaio, a 16 anni di distanza, in Olanda.La polizia olandese ha eseguito un mandato di arresto europeo emesso nel 2008 dalla Procura di Udine per unaa 5 anni, 6 mesi e 18 giorni di reclusione per reati predatori commessi in provincia di Teramo e per l'evasione di Udine.L'uomo all'epoca scontava una pena nel carcere di Udine per varie condanne per furto e violenze in genere, che avrebbe avutofine il 21 agosto 2003. La notte didel 2001 evase dalla struttura insieme con altriledella finestra della propria cella, si calarono conannodate lungo il muro del carcere, scalando le mura perimetrali grazie alla biancheria e ganci metallici.Dei cinque, soltanto uno non è stato ancora catturato, ma altre indagini sono in corso in questo senso. Il bosniaco è stato individuato dalla polizia di Stato a Eindhoven grazie alle indagini condotte dalla squadra mobile di Udine col concorso dell'. Sono in corso le procedure dia cura delministero della Giustizia.