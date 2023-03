Sutrio, incidente sulla statale 52 bis: furgone si schianta contro un muretto

SUTRIO (UDINE) - Incidente stradale alle 4 di mattina di domenica 19 marzo lungo la statale 52 bis, nel territorio del comune di Sutrio, all'altezza dell'intersezione con la viabilità che conduce nella frazione di Noiaris. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, un furgone è definito contro un muretto.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Tolmezzo e l'elisoccorso. La persona è stata assistita dal personale medico infermieristico ed è stata trasportata all'ospedale di Tolmezzo con l'ambulanza in condizioni non gravi. Attivati per quanto di competenza il vigile del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.