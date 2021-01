Super sconto sui carburanti da autotrazione prorogato a fine febbraio in Friuli Venezia Giulia, nonostante il Governo non abbia ancora risposto all'appello della Regione affinché compartecipi alla spesa, dati gli introiti maggiori che derivano alle casse dello Stato se il pieno è fatto in regione piuttosto che negli Stati esteri confinanti. La decisione è stata assunta ieri dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'Energia Fabio Scoccimarro, dando così seguito a un provvedimento attivo da settembre. L'obiettivo era quello di contrastare il «turismo del pieno» soprattutto in Slovenia e l'iniziativa ha funzionato se solo a Trieste in un mese si è registrata l'attivazione di 2mila nuove tessere carburante. Significativo l'incremento dei consumi anche in provincia di Gorizia, mentre è risultata piuttosto contenuta tendente allo stabile la situazione su Udine e Pordenone. «Con questa proroga - ha spiegato l'assessore - arriveremo al sesto mese di sperimentazione del super sconto che abbiamo deciso di introdurre in forza della grave crisi economica e sociale che da tempo interessa anche il contesto regionale e che ha determinato una notevole contrazione del potere d'acquisto delle famiglie, alle quali la Regione ha sempre inteso portare sostegno con agevolazioni nei più diversi settori». Contemporaneamente, però, l'assessore ha confermato che «il Governo non ha ancora risposto all'appello della Regione per un contributo che consenta di mantenere questo maggiore sconto a beneficio in particolare delle casse dello Stato». La cifra, infatti, è importante: «Dai 10 ai 20 milioni, a seconda di quanto inciderà la situazione Covid sulla mobilità», ha aggiornato Scoccimarro. Non pare, tuttavia, che questa sottolineatura prefiguri una conclusione dell'esperienza in tempi brevi o che quello appena varata sia l'ultima proroga. ASSESSORE «Andiamo avanti mese per mese, verificando le risorse a disposizione», ha infatti proseguito l'assessore, sottolineando che «il ministro allo Sviluppo Economico Stefano Patuanelli è stato informato. Il Governo per ora non ha risposto no, ma neppure sì alla compartecipazione». Se fossero tempi di vacche grasse «la compartecipazione non sarebbe stata necessaria», ha ragionato ancora l'assessore, «la situazione attuale comporta invece un' attenta valutazione». A favore di una prosecuzione del super sconto potrebbe comunque giocare il fatto che i consumi in questi ultimi mesi sono stati alquanto ridotti, per le limitazioni Covid, con conseguente esborso regionale inferiore rispetto a tempi di normale mobilità. Inoltre, complessivamente, il costo dello «sconto benzina» è andato diminuendo per la Regione negli ultimi anni: dal 2013 al 2019 l'esborso si è ridotto di 6 milioni, complice un minor consumo dettato anche dalle prestazioni sempre più performanti delle auto. Intanto per gli automobilisti abitanti nei Comuni della Zona 1 potranno godere del beneficio aggiuntivo che porta lo sconto totale a 29 centesimi al litro per la benzina e 20 centesimi al litro per il gasolio. Nella Zona 2 lo sconto resta di 14 centesimi al litro sulla benzina e 9 per il gasolio. Per tutte le auto ibride la legge regionale prevede un ulteriore sconto di 5 centesimi al litro. In campo per sostenere l'appello affinché Roma si faccia carico in parte del costo di questa misura, anche il consigliere della Lega, Diego Bernardis. «Quando la Regione non potrà più sostenere da sola la misura degli sconti e se contestualmente i confini dovessero riaprire ha sostenuto - ci troveremo dinanzi a un'ulteriore profondissima e pericolosa crisi per il settore dei rifornimenti».

