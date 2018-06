Papà 49enne si impicca nel Centro Stampa: lascia biglietto di scuse

GORIZIA - Un uomo, di 49 anni, dell'isontino, si è impiccato la notte scorsa nel Centro Stampa di Gorizia dove vengono confezionati alcuni quotidiani del gruppo Gedi - Messaggero Veneto e Il Piccolo - distribuiti in Friuli Venezia Giulia, dove lavorava. L'addetto è stato trovato dai colleghi che lo cercavano perché non lo vedevano più al proprio posto di lavoro. I carabinieri del comando provinciale, che sono intervenuti sul posto, hanno escluso responsabilità di terzi nell'accaduto. L'uomo era sposato e padre di un figlio. Secondo quanto si è appreso, avrebbe lasciato un biglietto per chiedere scusa proprio ai congiunti. L'impianto di produzione tipografica dove lavorava dovrebbe a breve trasferire l'attività in Veneto.



«Non troviamo le parole per descrivere la profonda tristezza che ha sconvolto i compagni di lavoro e i rappresentanti sindacali. Come organizzazioni sindacali siamo vicini alla famiglia, alla moglie, al figlio, ai quali esprimiamo il nostro più profondo cordoglio. Solo pochi giorni fa il Gruppo Gedi aveva ufficialmente comunicato alle rappresentanze sindacali la chiusura del Centro stampa di Gorizia, inaugurato solo 5 anni fa. Temiamo che anche questa possa essere una delle ragioni della tragica decisione di Roberto». Lo scrivono in una nota - in riferimento al suicidio di un uomo la notte scorsa nel Centro Stampa di Gorizia - le segreterie Fvg di Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil. I sindacati hanno avviato «una raccolta di fondi da destinare alla Famiglia pari a due ore lavorative, in tutto il Gruppo».



Le segreterie del Friuli Venezia Giulia di Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, hanno proclamato «lo sciopero del Centro stampa di Gorizia dalle ore 12 di oggi 16 giugno 2018 alle ore 12 di domani 17 giugno 2018». Lo scrivono in una nota le tre organizzazioni sindacali.



Sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico:

Telefono Amico 199.284.284

Telefono Azzurro 1.96.96

Progetto InOltre 800.334.343

De Leo Fund 800.168.768

