Si spara in testa con la pistola per la macellazione dei bovini e muore

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FRIULI COLLINARE (Udine) - Un uomo di 67 anni si è tolto la vitaincon unadi quelle che si usano per abbattere gli animali da; è successo nel pomeriggio di ieri, mercoledì 2 maggio, in un paese del. La tragedia si è consumata all'interno della casa dell'anziano e a nulla sono valsi i soccorsi medici. Troppo grave la ferita riportata dal 67enne che èdopo poco il gesto estremo. Non sono noti i motivi che lo hanno spinto a suicidarsi.