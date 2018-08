Quindicenne violentata in spiaggia â€‹a Jesolo durante la vacanza L'uscita con gli amici, poi lo stupro

TRIESTE

LA REAZIONE DEL SINDACO

«Ciò che è accaduto nella notte di mercoledì è qualcosa che ha colpito profondamente la nostra città e non può che lasciare scossi e addolorati. Al contempo c'è un senso di rammarico per un episodio che non sarebbe dovuto accadere». Lo afferma in merito all'episodio di una violenza sessuale subita da una 15enne il sindaco di Jesolo (Venezia) Valerio Zoggia. «In questo momento così delicato per la ragazza vittima di questa vile aggressione e la sua famiglia, va tutta la vicinanza da parte della città di Jesolo e mia personale - rileva Zoggia -. A loro, ai concittadini e ai nostri ospiti desidero far sapere che c'è il massimo impegno di tutte le forze dell'ordine e del corpo di polizia locale per garantire la sicurezza e fare in modo che situazione di questo tipo non si debbano più verificare».

JESOLO - Unaha subito una(Venezia) mentre era in. Sulla vicenda indaga il locale commissariato e la squadra mobile di Venezia mentre la Procura dei Minori ha aperto un fascicolo in base alladella giovane.La ragazzina di colore,, aveva avuto il permesso di allontanarsi dai familiari per passare una serata con degli amici. Ad un certo punto si sarebbe allontanata dal gruppo - non è chiaro se era in un locale o già in spiaggia - per essere raggiunta dall'aggressore, definito straniero, che le avrebbe usato la violenza confermata dai sanitari dell'ospedale di San Donà di Piave (Venezia).Scattato l'allarme per la temporanea sparizione della giovane, gli amici ed un passante avrebbero sentito delle, ritrovando la 15enne a violenza già consumata. Immediato quindi l'intervento di polizia e sanitari del Suem 118 per le cure del caso e una prima sommaria ricostruzione dei fatti.