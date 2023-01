CIVIDALE - «Dicono che è un testo medioevale? Ma noi siamo una città medioevale». Sdrammatizza con una battuta il sindaco di Cividale Daniela Bernardi, dopo le polemiche nate in seguito alla distribuzione di un opuscolo per prevenire le aggressioni e combattere la violenza. Ad alcuni critici certe affermazioni sono sembrate anacronistiche. «Mi fa piacere che siamo fuori dal tempo. Allora vuol dire che il problema è superato», prosegue Bernardi, sul filo dell'ironia. «Se i ragazzi contestano una cosa del genere, vuol dire che veramente il problema non esiste e allora effettivamente il percorso che è stato fatto ha dato buoni frutti». «Se i giovani contestano l'opuscolo, che si facciano tutti un grande esame di coscienza». Secondo lei «il libretto ha colpito nel segno. Probabilmente ha creato una certa sensibilità. È anacronistico? Perfetto: allora rivediamo tutte le nostre posizioni e quando ci confrontiamo ricordiamoci che la libertà di uno finisce dove comincia la libertà dell'altro. Di conseguenza potremmo evitare tantissime situazioni di disagio se questo venisse fatto, non solo dai giovani ma un po' da tutti». Dire in sostanza non metterti in minigonna perché rischi lo stupro non è femminista. «Ma io non sono femminista. Sono per il rispetto dei generi e delle persone». Non lo trova ragionevolmente fuori dal tempo? «Assolutamente no. A volte vedo persone giovani o meno giovani che si vestono in modo che ritengo assai poco apprezzabile. Se una usa le gonne così corte che si vedono le mutande, per me è di cattivo gusto e non sono anacronistica. Che protestino va benissimo. Protestano per un testo che li mette in condizione di pensare a tutti i loro comportamenti». Comunque, ricorda, «come Comune non abbiamo speso un euro per questo, il libretto è finanziato dalla Regione. Noi lo abbiamo solo consegnato». Anche l'assessore alle Politiche sociali Catia Brinis (che nella sua breve introduzione all'opuscolo ricorda che la sua realizzazione «si inserisce in un percorso che l'amministrazione sta seguendo da tempo sui temi del contrasto alla violenza di genere e tra i giovani») non trova il contenuto del libretto «per nulla anacronistico»: «Non è la minigonna in sé quanto il contesto. Non è la gonna corta che fa deviare le persone con problematiche, ma in un determinato contesto l'abbigliamento è un elemento molto importante, secondo me, come mamma. Nelle scuole ci vorrebbero regole più rigide sugli abiti. Si vedono cose inaudite. Adesso c'è un'esagerazione».



LA MINORANZA

Ma gli esponenti di minoranza la vedono diversamente. «Il Comune di Cividale distribuisce nelle scuole una pubblicazione nella quale si consiglia alle donne di non fare sorrisi provocanti o ironici, di non indossare abbigliamento eccessivamente stravagante o succinto e magari evitare di uscire da sole di notte per non attirare potenziali aggressori. È questa la visione della donna e della società della nostra amministrazione comunale?», si chiede Alberto Diacoli (Prospettiva civica). «Anziché suggerire alle donne una vita di castità e reclusione, l'amministrazione dovrebbe impegnarsi a garantire a tutti cittadini le stesse libertà e opportunità di vita. Non è accettabile che nel 2023 si diffondano ancora messaggi che spostano la colpa sulla vittima, anziché sull'aggressore», aggiunge. E Emanuela Gorgone, capogruppo dei Civi_Ci ritiene «sconfortante» che il tema della violenza «sia affrontato in maniera superficiale e stereotipata. È ancora più grave che un opuscolo del genere sia distribuito nelle scuole». «L'assessore Brinis dovrebbe spendere in maniera più accurata il denaro pubblico, perché per sradicare la violenza è necessario mettere in atto azioni ragionate e seguite da persone competenti, a partire proprio dalle scuole», conclude Gorgone