di Antonella Lanfrit

UDINE - Gli Stati Uniti cercano universitari in Friuli Venezia Giulia e individuano nel profilo dell’Educandato statale Uccellis di Udine il contesto già internazionale dove giungere per presentare la proposta formativa di oltreoceano. Così oggi, dalle 15 alle 16.30, nell’aula magna dell’Educandato Uccellis di Udine, tutti gli studenti interessati potranno ricevere ogni informazione.



«Per la prima volta in Italia tre prestigiose Università americane faranno tappa in Italia, e solo a Udine, Milano, Torino e Bologna, per presentare le vantaggiose borse di studio per il programma Campus Usa

spiega il prof. Claudio Freschi. La proposta è studiare da loro per quattro anni, con borse che coprono fino al 70% dei costi di vitto, alloggio e studi. I corsi di laurea sono tra i più vari. Il Menlo College è una Business School californiana, a pochi passi da Stanford, in piena Silicon Valley.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

»,