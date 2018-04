Stroili Oro trasferisce 38 dipendenti a Milano, chiesto incontro urgente

di Paola Treppo

AMARO e TOLMEZZO (Udine) - «Non ci voleva. In un momento in cui la montagna stava rialzando la testa, con posti lavoro e aziende in crescita, arriva la decisione didi chiedere ildie lavoratori a partire dal prossimo settembre. Chiedo subito assieme al sindaco di Amaro e aun incontro ai vertici dell’». La notizia arriva questa mattina, sabato 7 aprile e a dare l'allarme è il sindaco di Tolmezzo,«Il timore è che in un tempo più o meno breve siano tutti e 160 i lavoratori a dover subire analogo destino: o andare a Milano o perdere il- dice Brollo -. Immaginiamo il loro disorientamento e quello di familiari che vedono progetti di vita vacillare. Siamo, per dovere e soprattutto per volontà, al loro fianco».