Strisce pedonali "animaliste" davanti all'asilo: sono a forma di gatto /Foto

UDINE - Innovativa e "animalista" idea dei genitori dei bambini che frequentano la scuola materna "Il Tiglio" di San Martino al Tagliamento:. Il disegno è di. Il gruppo di genitori, di cui fa parte l’illustratrice, ha avuto il via libera dal municipio.Un simpatico gattone invita bambini e familiari a utilizzare le strisce pedonali per recarsi all’asilo Il Tiglio di San Martino al Tagliamento: l’opera dalla finalità educativa è stata realizzata da un gruppo di mamme e da qualche giorno accoglie i piccoli alunni al loro arrivo a scuola.Sui social l'autrice scrive: «Ora tutti cammineranno sul gatto e nessuno oserà parcheggiare sopra di lui!Evviva le sorprese! Per i bimbi, per voi, per tutti!!!». Seguono decine di commenti entusiasti