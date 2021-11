Pachistano con lavoro "sospetto" nel Veronese: nella stessa azienda altri 27 connazionali, ma è tutto falso

UDINE- Pratiche irregolari o fittizie per gli stranieri: un'indagine della Squadra Mobile e dell'Ufficio Immigrazione della questura sui rinnovi dei permessi di soggiorno di extracomunitari dimoranti in provincia, ha accertato appunto oltre 30 posizioni irregolari o fittizie.

Il primo caso riguarda la denuncia alla Procura di un 28enne pakistano, residente a Udine, che aveva presentato nel 2020 una domanda dando conto di un rapporto di lavoro in una ditta vivaistica del Veronese. Il contratto nonché tutta la documentazione allegata erano fittizi.

I successivi accertamenti hanno appurato che altre 27 domande erano state presentate fittiziamente, presso diverse Prefetture del territorio nazionale, da altrettanti stranieri, dando tutte conto di un rapporto di lavoro con la medesima impresa veneta, ignara di tutto ciò. Sono stati poi denunciati alla locale Procura un 28enne ed un 25enne, ambedue pakistani, il primo in qualità di lavoratore, il secondo quale datore di lavoro, in quanto hanno presentato documentazione totalmente falsa al fine di documentare il rapporto di lavoro del primo in qualità di domestico.

Sono state segnalate alla Procura di Udine anche le posizioni di un 63enne italiano ed un 19enne gambiano: il primo ha presentato istanza di emersione del secondo, indicandolo quale suo domestico nell'abitazione di Udine. Gli accertamenti hanno consentito di verificare che già pochi giorni dopo la sottoscrizione del contratto di assunzione ,il giovane veniva impiegato in un altro ambito lavorativo, in provincia di Sassari.