UDINE - Quattro chiamate da parte di Patrizia, la prima alle 13.29 di venerdì, le successive nell’arco di altri 4-5 minuti, di cui la seconda andata a vuoto. In quegli attimi la sala operativa del 112 inizia a mettere in moto i soccorsi affidando ai Vigili del fuoco il coordinamento. Poi la situazione precipita. «Dai primi accertamenti, tutto si è svolto in un arco temporale che si può quantificare grossolanamente in mezz'ora. Da una situazione di apparente tranquillità a quel tumultuoso scorrere del fiume Natisone che li ha travolti» ha spiegato il Procuratore di Udine, Massimo Lia, annunciando ieri in conferenza stampa che il fascicolo informativo aperto sulla tragedia di Premariacco ora diventa inchiesta per omicidio colposo, sempre al momento a carico di ignoti, perché, ha aggiunto «in queste vicende, per procedere bisogna configurare responsabilità di tipo omissivo, non commissivo».



Indagini su elicottero e cartellonistica

«Condurremo tutti gli accertamenti del caso - ha aggiunto -, per accertare se i soccorsi sono stati tempestivi. Mi preme, però, segnalare che, allo stato attuale, non ci sono elementi specifici che ci fanno andare in questa direzione, ma le verifiche sono in fase iniziale. Esiste, in natura, anche la tragica fatalità» ha dichiarato ancora il Procuratore, affiancato da Orazio Ianniello, comandante provinciale del Carabinieri, chiamati a condurre le indagini. «Stiamo facendo tutti gli accertamenti che è necessario fare. Tutto verrà verificato, acquisito e vagliato. Sia il discorso dell'elicottero utilizzato per i soccorsi, sia la cartellonistica che avvisa del divieto di balneazione e del pericolo di annegamento, sia soprattutto le tempistiche dal primo allarme all’arrivo dei soccorritori» ha confermato ancora Lia, non sbilanciandosi ulteriormente vista la fase iniziale delle indagini. «In Fvg è il Numero unico per le emergenze che smista le chiamate agli organi competenti, molte volte non è semplice gestire il tutto, è difficile capire contesto e localizzazioni».

La competenza d'intervento

Rispetto poi ad alcune ricostruzioni emerse in questi giorni, il procuratore ha anche affermato: «Dubito che qualcuno abbia detto loro di rimanere lì (sull’isolotto del Natisone, ndr) ma lo verificheremo». Per quanto riguarda la sovrapposizione di competenze nella gestione emergenziale, la riflessione di Lia è stata di tipo generale: «Che a volte emergano delle complicazioni o dei ritardi è tipico italiano, ma non mi riferisco al caso specifico» mentre rispetto all’accessibilità della spiaggia sul Natisone, ha ricordato che l’area degli alvei dei fiumi «sono di competenza demaniale».

Patrizia e Bianca morte per asfissia da annegamento

Il procuratore ha voluto successivamente aggiornare rispetto agli accertamenti sulle salme di Patrizia Cormos e Bianca Doros, con «la dinamica dei fatti, la documentazione che tutti abbiamo visto e l’esame esterno compiuto dal medico legale sui corpi che consentono, con ragionevole certezza, di individuare la causa del decesso nell'asfissia da annegamento e traumatismi vari. Si è ritenuto sufficiente l'ispezione cadaverica esterna, anche per riconsegnare le ragazze ai famigliari, per procedere con il rito funebre». «Tutto è stato acquisito - ha assicurato -, compreso il cellulare della ragazza (Patrizia ndr), che è ancora utilizzabile (in quanto non danneggiato irreparabilmente perché ritrovato dentro la borsa). I genitori non hanno formulato per ora richieste specifiche. Abbiamo già ascoltato tutti i testimoni, compresi i familiari e dalla Romania non è pervenuta nessuna istanza, ma nei loro confronti c'è ovviamente la massima disponibilità. Collaboreremo anche per quanto ci verrà richiesto anche con la Prefettura», ha concluso Lia, riferendosi alle richieste giunte dal Ministro della Protezione civile Nello Musumeci.

Bianca Doros e Patrizia Cormos vestite da sposa alla camera ardente. La Procura indaga per omicidio colposo per le morti sul Natisone



Cristian Molnar, continuano le ricerche

Parallelamente al punto del Procuratore, la macchina dei soccorsi a Premariacco, lungo l’asta del fiume, si era rimessa in moto all’alba di ieri nuovamente, per il quinto giorno, per cercare Cristian, il terzo ragazzo inghiottito dalle acque del Natisone. A metà giornata è stato recuperato un brandello di tessuto bianco impigliato tra le grate della centralina idroelettrica sotto il ponte Alcide De Gasperi di Manzano. A ritrovarlo, pulendo una delle griglie, è stato il titolare dell’impianto che ha subito comunicato il ritrovamento ai soccorritori. A seguire c’è stato un sopralluogo con i sommozzatori dei vigili del fuoco nell’area retrostante alla centralina, dove però non è stato trovato nulla.