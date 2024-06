Strage del Natisone, tutti i punti oscuri. Dalla prima chiamata di Patrizia ai mezzi "insufficienti" dei pompieri. Ecco cosa non torna

Rimangono alcuni punti oscuri della tragedia del Natisone. Il fiume dove tre ragazzi hanno perso la vita travolti dalla piena (improvvisa). Il primo aspetto da chiarire riguarda la chiamata di Patrizia delle 13.29 al 112. Perché è da qui che si potrà verificare se abbia dato le informazioni utili per poter procedere all'intervento necessario. Il sindaco di Premariacco, il comune dove si trova il tratto del corso d'acqua dove sono scesi i giovani, aspetta di conoscere il contenuto. Che potrà essere determinante ai fini delle indagini. Ma ci sono altri dubbi da approfondire. Perché sono partiti due elicotteri? E i vigili del fuoco intervenuti avevano i mezzi necessari?

Natisone, il consigliere Elia Miani: «Pioveva già al confine con la Slovenia, i ragazzi sono scesi sul fiume con nuvole nere a Nordest»

I mezzi "insufficienti" dei pompieri di Cividale

«I vigili del fuoco di Cividale (dove abbiamo un distaccamento di Udine) sono arrivati immediatamente.

Ma sono arrivati con i mezzi che hanno. Non sapendo cosa ci fosse. Non hanno le dotazioni di emergenza balneare. Mi sembra che abbiano un canotto, ma non un'autoscala. Anche i pompieri del presidio di Udine, a 12-13 km, sono arrivati veloci, in un quarto d’ora», così Elia Miani, consigliere della regione Friulia Venezia-Giulia. Anche chi vive vicino a dove hanno perso la vita i tre ragazzi si interroga se i vigili del fuoco del posto debbano avere altri mezzi per poter intervenire adeguatamente in queste situazioni di emergenza. Rimane il gesto eroico del pompiere, che ha rischiato la vita (trascinato dalla potenza della corrente) per provare a salvare Cristian, Patrizia e Bianca.

I dubbi sulla prima chiamata

Si sta indagando anche sugli elicotteri. Il primo, Drago 149, decolla da Venezia alle 14.03. Ma la prima telefonata di soccorso parte dal cellulare di una delle vittime alle 13.29 e 57 secondi. Il secondo velivolo? Quello dell’elisoccorso regionale, considerato però con funzioni sanitarie e con base a Campoformido, si alza in volo alle 14.07. Ma solo in seguito a una nuova telefonata in cui si parla di giovani che stanno annegando, come riporta telefriuli. E qui è la differenza fondamentale. La domanda è se dalla prima chiamata potesse essere compresa la gravità della situazione, così da poter prestare il soccorso necessario. Ma la situazione, evidentemente, era in evoluzione. E forse anche gli stessi ragazzi non avevano chiaro quanto stava accadendo.

Il volo degli elicotteri

L’elisoccorso è il primo ad arrivare sul luogo della tragedia alle 14.14 (ormai troppo tardi per i ragazzi). In base ai dati disponibili su FlightRadar si vedono i due elicotteri perlustrare il corso del fiume (con Drago 149 che arriva sul fiume Natisone alle 14.28). L’elisoccorso regionale viene richiamato alla base alle 14.44, mentre Drago 149 resta invece operativo per la ricerca fino alle 15.33. Momento in cui fa rientro al Trieste Airport.