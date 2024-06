Le ricerche. Le preghiere. Il ritorno dei bagnanti a Premariacco beach e, con loro, anche di nuove polemiche. Sono questi gli spaccati che il paesino friulano ha vissuto ieri, a 11 giorni dalla tragedia dei tre ragazzi travolti dalla piena del Natisone, dei quali solo due dei corpi sono stati recuperati, quelli di Patrizia e Bianca. Mentre elicotteri e droni hanno continuano a volare, in cerca di Cristian. Senza nessun riscontro.



LA NUOVA POLEMICA

Dopo quella dei video e soprattutto dell’audio indecoroso del giorno della tragedia, dopo le tensioni sui soccorsi e relative responsabilità di gestione dei primissimi istanti dell’emergenza – la procura di Udine indaga per omicidio colposo ancora senza indagati, in particolare ora si stanno vagliando quanti operatori del Numero Unico per le Emergenze 112 abbiano interagito al telefono con Patrizia al momento della richiesta di aiuto – tra sabato e domenica la comunità di Premariacco è precipitata in una nuova polemica dopo il ritorno i primi bagnanti sulla "Premariacco Beach", quella sorta di spiaggetta sul greto del Natisone dove si erano sistemati i tre ragazzi, poi stretti nell'abbraccio mentre saliva la piena del fiume. La presenza di qualche persona, giunta con il necessario per restare un po’ di tempo distesa al sole - il posto è privo di qualunque servizio - ha suscitato la reazione indignata di molti cittadini che hanno trovato il fatto poco rispettoso nei confronti dei tre ragazzi scomparsi. Il sindaco De Sabata, ha spiegato che «non esiste una specifica ordinanza di divieto». Dunque, è un comportamento che «sta al buon senso delle persone, non penso ci siano altre parole da spendere» ha concluso il sindaco.

Nel frattempo continuano le ricerche di Cristian. Il fratello Petru Radu, e ora anche i genitori, arrivati dalla Romania, hanno condiviso la domenica di preghiera assieme ai fedeli locali durante la messa con processione per Sant’Antonio, officiata da Don Nicola Degano nella chiesa di Orsaria. «Un’occasione per affidare al signore questi tre giovani, per pregare per loro, per Bianca e Patrizia, preghiamo per il ritrovamento di Cristian, preghiamo per le famiglie, e preghiamo anche per tutti i volontari i soccorritori che si stanno dando tanto da fare», ha dichiarato il parroco del paese, officiando la cerimonia religiosa. Era stato lo stesso Don ad accompagnare il vescovo di Udine, Monsignor Lamba, in occasione della cerimonia funebre di Udine per le due ragazze, prima del trasferimento delle loro salme nel paese natale, dove si sono celebrati sabato i funerali.



L’ALLARME

Sono riprese le perlustrazioni dei fondali del corso d’acqua, di nuovo ritornato a una portata minima, per circa 200 metri al giorno, escludendo progressivamente le zone bonificate che sono piene di forre, anfratti, buche, vegetazione intricata. Oltre 50 gli uomini sul campo, tra le varie specialità del corpo, con tecnici arrivati anche da altre regioni d’Italia. C’è preoccupazione per le previsioni meteo non incoraggianti, ieri infatti è tornato a piovere e il brutto tempo dovrebbe perdurare fino a giovedì, ma, hanno fatto sapere i vigili del fuoco, le ricerche proseguiranno anche nei prossimi giorni. Da capire sempre anche in base alle previsioni meteo avverse, se si muoveranno o meno i volontari di Protezione civile del Friuli Venezia Giulia. «Come sempre, in questi casi, lo scenario detterà le regole di ingaggio per i soccorritori che, oltre a raggiungere l'obiettivo del ritrovamento del terzo disperso, devono garantire la propria incolumità», hanno spiegato dalla sala operativa del campo base ancora presente presso la sede della croce rossa di Orsaria. Gli stessi pompieri lanciano inoltre un appello affinché non vengano intraprese operazioni di ricerca non coordinate ed effettuate da personale non opportunamente addestrato: «Tali operazioni potrebbero compromettere la sicurezza di quanti vi partecipassero e quella dei soccorritori che da più di una settimana lavorano in modo coordinato». Un appello che era stato rilanciato anche dal sindaco di Premariacco, Michele De Sabata, dopo aver appreso che sul web è stata lanciata una proposta di mobilitazione popolare - che sta riscuotendo molte adesioni virtuali - per partecipare alle ricerche di Cristian Molnar, e per questo ha chiesto che l'iniziativa venga subito fermata. «Ci sono in campo i professionisti e il rischio è che degli improvvisati si mettano solamente a loro volta in pericolo - ha ammonito - la sola presenza di altre persone sarebbe peraltro da intralcio perché i sorvoli a bassa quota dell'elicottero possono essere pericolosi, per questo spesso alcuni tratti vengono interdetti alla circolazione. Nessuno ha dichiarato che da stasera (ieri, ndr) si sospenderanno le ricerche, sarà solo fatta una valutazione per renderle maggiormente efficaci».