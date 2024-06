«Vi sono diverse questioni sui soccorsi che non tornano»: è il Codacons a puntare il mirino sui soccorsi ai ragazzi travolti dal Natisone. «Sulla tragedia del Natisone il Codacons ha presentato formale istanza di costituzione di parte offesa dinanzi la Procura di Udine, chiedendo alla magistratura di procedere per il reato di omicidio con dolo eventuale». Lo riporta una nota del Coordinamento a tutela dei consumatori.

I soccorsi ai ragazzi travolti

«Vi sono diverse questioni sui soccorsi che non tornano - scrive il Codacons nell'esposto - perché la ragazza ha dovuto fare ben 4 telefonate al 112 per avere i soccorsi? Perché è stato inviato un elicottero che partiva da una stazione distante 100 km quando ve ne era disponibile uno a soli 8 minuti di distanza? Perché i soccorsi ci hanno impiegato tutto quel tempo a giungere sul posto? Ritiene la scrivente associazione che la fattispecie possa sussumersi non già nel reato di omicidio colposo bensì nell'omicidio doloso stante l'elemento soggettivo del dolo eventuale».

«Come noto - aggiunge il Codacons - la linea di confine tra il dolo eventuale e la colpa cosciente risiede nell'accettazione del rischio da parte del soggetto agente. Nel caso che qui ci occupa sembrerebbe che la situazione sia stata sottovalutata dall'operatore o dagli operanti così da giungere in ritardo sul luogo della tragedia. Ragione questa che potrebbe aver determinato il ritardo nell'arrivo dei soccorritori o ancor di più l'avere impiegato un elicottero distante 100 km e solo successivamente uno più vicino. Tale dinamica dei fatti farebbe appunto propendere a pensare che vi sia stata l'accettazione del rischio del verificarsi dell'evento sottovalutando le richieste di aiuto dei 3 ragazzi così da configurare il dolo eventuale».