UDINE - La tragedia del Natisone poteva essere evitata? In che modo? Agendo preventivamente con l'IT-Alert, il sistema nazionale di allarme pubblico testato in molte regioni d'Italia negli scorsi mesi. Così la pensa un gruppo di appassionati di meteorologia che ha sollevato la riflessione nell'omonimo gruppo Facebook. Lo strumento di allarme era stato sperimentato anche in Friuli Venezia Giulia lo scorso 12 settembre, quando a mezzogiorno tutti i cellulari agganciati alle celle telefoniche della regione avevano squillato contemporaneamente. In alcuni casi anche più volte nei minuti seguenti.

Perché la tragedia poteva essere evitata

Secondo gli autori del post infatti «c'era il tempo per far scattare un alert via cellulare». Certo, «se qualcuno l'avesse previsto» tengono a precisare. La finalità del sistema di allerta nazionale, ancora in via di sperimentazione, è mosso dalla finalità di avvisare tramite sms e in forma diretta la popolazione presente in una determinata area geografica in caso di gravi emergenze, catastrofi imminenti o in corso. Ecco allora perché per gli appassionati di meteorologia «un it-alert sarebbe utile anche in casi come questi. Meglio un alert inutile che perdere vite umane» prosegue il post dettagliato nel quale tentano ricostruire come si sarebbe potuto scampare alla strage che ha spezzato le tre giovani vite di Cristian Casian Molnar, Patrizia Cormos e Bianca Doros. Secondo la ricognizione eseguita dagli stessi autori, i tre ragazzi hanno raggiunto la spiaggia percorrendo un sentiero (come segnalano in rosso nella mappa). «Non c'è nessun divieto di accesso ma solo quello di balneazione. Da lì il livello dell'acqua è salito rapidamente esondando sulla destra in un profondo fossato di circa 2 metri e tagliando la via del ritorno. I tre giovani si sono rifugiati sul punto più alto dell'isolotto e hanno dato l'allarme».

«Nessuna piena improvvisa»

Ma c'è dell’altro nella ricostruzione effettuata, perché la piena - stando al loro pensiero - non sarebbe stata improvvisa. «I due idrometri a monte del famigerato isolotto, uno a 6 km di distanza (Cividale) e l'altro a 18 km (Pulfero), hanno registrato il passaggio della piena». Ecco allora perché - sempre secondo la loro analisi - ci sarebbe stato tutto il tempo per diramare l'alert, che avrebbe avvisato i tre ragazzi, in quel momento sull'isolotto per scattare delle fotografie, di allontanarsi al più presto.

Come si forma una piena

«Una piena si origina nel bacino imbrifero a monte, sul corso principale e i suoi affluenti, a causa di forti precipitazioni, anche a parecchi chilometri di distanza» si legge sul gruppo degli appassionati, ricorrendo anche ad alcuni grafici che mostrano come prima che la piena raggiungesse il punto sul quale si trovavano i tre ragazzi, l'idrometro di Pulfero, a 20 km di distanza, registrava una livello di 197 cm e poi quello di Cividale, 6 km a monte, di 230 cm.

Ragazzi travolti dalla piena del Natisone, le immagini choc: il pompiere eroe si butta in acqua per tentare di salvarli ma loro vengono sommersi e trascinati via

Che tipo di fiume è il Natisone

Conosciuta da tutti come la Premariacco Beach, è un piccolo angolo di paradiso diventato da quel giorno, venerdì 31 maggio, un inferno. È bastato poco che quelle acque cristalline tra la vegetazione selvaggia diventassero torbide e si generassero vortici fino a inghiottire l'abbraccio dei tre giovani, venuti quel giorno sul Natisone per ammirarlo e immortalarlo in qualche scatto. Ma il Natisone è anche altro. «Come ben sanno gli abitanti del posto, è un fiume estremamente infido: ha infatti un carattere torrentizio, ovvero con rapide variazioni di portata. Nel tratto a monte dell'isolotto oltretutto, il fiume scorre incassato in una stretta forra rocciosa che fa salire repentinamente il livello dell'acqua in caso di piena». La stessa che ha posto tragicamente fine alle loro vite. Ma cosa poteva essere ancora fatto?