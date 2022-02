Sindaco Stefano Bergagna, se potesse cambiarsi nome come vorrebbe chiamarsi?

«Sempre Stefano, mi piace».

Ha un soprannome?

«Il mio secondo nome è Domenico, qualcuno mi chiama così».

Che scuole ha fatto?

«Sono laureato in Giurisprudenza».

Quanto le piace il suo lavoro, da 1 a 10?

«10».Cosa eliminerebbe da quest'ultimo anno della sua vita?

«Purtroppo nel 2021 ho perso mio padre».

Cosa vuol fare da grande?

«Continuare a imparare».

Quali sono i suoi vizi?

«Mi piace la buona tavola e ogni tanto eccedo».

E le virtù?

«Mi ritengo una persona leale e corretta».

Bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno?

«Mezzo pieno».

È permaloso?

«Sì».

È più timido o estroverso?

«Timido».

Tre aggettivi per definirla?

«Burbero, leale, ottimista».

Il suo punto debole?

«Dò troppa fiducia alle persone».

Ha rimpianti?

«No».

Le piace la sua vita?

«Sì».

Qual è la persona a cui pensa più spesso?

«In questo periodo a mio padre».

Qual è la persona a cui confida quasi tutto?

«Nessuna».

Cosa le piace fare nel tempo libero se rimane in casa?

«Andare in bicicletta. Peraltro Buja sta diventando meta di pellegrinaggio per gli appassionati, che sperano di incrociare i nostri campioni Jonathan Milan e Alessandro De Marchi».

Passa molto tempo davanti alla tv?

«Abbastanza».

Trasmissione tv preferita?

«Fuori dal coro».

Film preferito?

«I ponti di Madison County».

Attore e attrice preferiti?

«Hugh Grant e Monica Bellucci».

Canzone preferita?

«Gloria di Umberto Tozzi».

Cantante o gruppo italiano preferito?

«Roberto Vecchioni».

Mare o montagna?

«Mare».

Sole o pioggia?

«Sole, pur se la pioggia ha un suo fascino».

Acqua gasata o naturale?

«Naturale».

Penna a sfera o matita?

«Matita».

Bevanda alcolica preferita?

«Vino».

Piatto preferito?

«L'anguilla alla griglia».

Biro blu o nera?

«Blu».

Possiede animali?

«Un cane, si chiama Speedy».

Montagne russe: terrificanti o eccitanti?

«Eccitanti».

Quanti squilli del telefono prima di rispondere?

«2».

Le piace guidare veloce?

«No».

Quante volte ha fatto l'esame per la patente?

«Una».

Caffè normale o con panna?

«Normale».

Ristorante preferito?

«Un'osteria tipica».

Coperta o piumone?

«Piumone».

Quando digita sulla tastiera, schiaccia i tasti giusti?

«Sì, sempre».

Numero preferito?

«38».

Animale preferito?

«L'orso».

Fiore preferito?

«Il girasole».

Ha un sogno nel cassetto?

«Sì, ma non voglio rivelarlo».

Pensa sia realizzabile?

«Sì».

Sa chiedere scusa?

«Certo».

Come si immagina fra 20 anni?

«In forma».

Cosa ha pensato l'11 settembre 2001?

«Ad un complotto derivante da una guerra non convenzionale tuttora in atto».

Convivenza o matrimonio?

«Matrimonio».

In vacanza dove e con chi?

«Al mare da solo».

Tre persone che porterebbe con sé su un'isola deserta?

«Anche in questo caso starei da solo».

Tre cose?

«Una canna da pesca, un'ascia e un accendino».

Crede di conoscere bene chi le sta intorno?

«Ogni persona ha un suo lato oscuro».

Se potesse essere nella mente di qualcuno, chi sceglierebbe?

«Il Ministro Speranza, per chiedermi se mi trovo nel posto giusto».

Qual è la sua lingua preferita?

«L'italiano».

Da 1 a 10 quanto contano per lei i soldi?

«7».

E gli amici?

«9».

Essere alla moda?

«6».

L'uomo è un animale razionale o irrazionale?

«Irrazionale».

L'uomo è fondamentalmente buono o cattivo?

«Buono».

Le forze del bene trionferanno su quelle del male?

«E chi lo sa, la sfida continua».

È credente?

«Sì».L'emozione più forte che ha provato?

«Quando sono nati i miei figli».

Ottiene sempre ciò che vuole?

«No».

Meglio un messaggio o una telefonata?

«Una telefonata».

Una lettera o una chiacchierata?

«Una chiacchierata».

La tecnologia è più utile o pericolosa?

«Utile, pur se con dei rischi».

Destra o sinistra?

«Destra».

Se vincesse 10 milioni di cosa comprerebbe come prima cosa?

«Una barca a vela per girare il mondo».

Cosa le dicono più spesso?

«Che sono burbero».

Gli uomini e le donne sono tanto o poco diversi?

«Molto diversi».

Il giorno più brutto della sua vita?

«La morte di mio padre».

Una cosa che la rende felice?

«Una giornata di sole al mare e al vento».

Quando è stata l'ultima volta che ha pianto?

«Devo sempre ritornare a qualche mese fa, ovvero alla scomparsa di mio padre».

La legge è uguale per tutti?

«No».

Cosa fa se un gatto nero le attraversa la strada?

«Essendo superstizioso, tocco... ferro».

Di cosa ha paura?

«Delle malattie».

Per che squadra fa il tifo?

«L'Udinese, ma da ragazzo ero molto più appassionato di calcio rispetto ad ora».

Se fosse in suo potere di risolvere un grande problema, uno e uno solo che affligge l'umanità, su cosa cadrebbe la tua scelta?

«Debellare il Covid».

Per cosa si batterebbe fino al rischio della vita?

«Per interessi rilevanti, per la mia vita e per delle idee importanti».

La violenza può servire a risolvere i problemi?

«A volte si».

Ritiene che l'occidente sia superiore alle altre civiltà del mondo?

«No».

Cosa la infastidisce più al mondo?

«La disuguaglianza».

Invidia qualcuno?

«Quelli più bravi di me».

Porta bene gli anni che ha?

«Sì».La prima cosa che pensa la mattina quando si sveglia?

«Alla colazione!».

Se potesse scegliere un lavoro che le piace quale sarebbe?

«Lo scrittore di successo».

Qual è la cosa più bella che esiste?

«L'amore».

Qual è la cosa più stupida che ha fatto?

«Non c'è nulla che non rifarei».

Quali parole non vorrebbe mai sentirsi dire?

«Ricevere insulti non fa mai piacere».

Ha mai rivelato un segreto che aveva promesso di mantenere?

«No».

Potrebbe sopravvivere senza il cellulare?

«Si».

In quale luogo del mondo non vorrebbe mai andare?

«Al Polo Nord».

Quanto frequenta i social media?

«Abbastanza».

Se potesse avere una celebrità che la segue su un social, chi vorrebbe che fosse?

«Il giornalista Francesco Borgonovo».

Se potesse tornare a scuola per un anno, quale classe sceglierebbe?

«La quinta superiore, perché è un giro di boa, la perdita dell'innocenza».

Cosa le piace di più e di meno della sua personalità?

«Di più la tenacia, di meno l'essere introverso».

Che voto si darebbe da 1 a 10?

«7».