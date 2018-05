Non solo spiaggia: arriva il fish-nic, la degustazione stellata sulle isole

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GRADO (Gorizia) - Ricca la2018 di, l'Isola del Sole. Tante novità per i turisti: l'archeobus per visitare Aquileia, Fish Nic per conoscere le eccellenze enogastronomiche dell’Isola e Scoprire il Santonego sono solo alcune delle iniziative messe in campo dal Consorzio Grado Turismo che riunisce una sessantina di operatori. Storia, cultura, sport, enogastronomia e sinergia con il territorio, sono le chiavi del successo turistico internazionale dell'Da domenica 27 maggio, invece, con cadenza mensile, prenderà il via la proposta del, una pausa pranzo dedicata all’assaggio e alla degustazione delle eccellenze dell’offerta enogastronomica regionale, preparate in diretta da uno chef stellato, in uno scenario unico al mondo: una delledi Grado. Grazie al sostegno di produttori di eccellenza e di numerosedel Friuli, i turisti potranno godere della bellezza della laguna, della competenza di un esperto che racconterà il funzionamento di una valle da pesca e del divertimento e del relax a contatto con la natura.Le giornate in cui si svolgerà questo gustoso appuntamento sono: 27 maggio, 24 giugno, 26 agosto e 16 settembre. Sono previste due modalità per raggiungere l’isola: in barca con partenza alle 10.30 dal Porto Mandracchio, oppure grazie a una escursione Sup, con partenza alle 9.30 dalla Costa Azzurra, in collaborazione con l’Asd Fairplay.Da maggio a settembre, all’ora dell’aperitivo, sarà proposto, gratuitamente, l’invito a scoprire una delle più caratteristiche tradizioni gradesi: la preparazione del Santonego®, il tipicoa base di grappa e di un segreto mix didi laguna, dove spicca l’, con le sue note amaricanti e digestive. In 5 diversi locali il produttore racconterà la storia e il metodo di preparazione di questo elisir che racchiude la tradizione e la sapienzadelle famiglie gradesi e, a seguire, offrirà un assaggio gratuito. Date: 17 maggio, 14 giugno, 19 luglio, 23 agosto, 13 settembre.Si tratta di un mezzo comodo che, grazie alla collaborazione con La Gradese, è in partenza ogni mercoledì mattina, fino a ottobre, da cinque diverse zone di Grado; termina la sua corsa addove, ad attendere i turisti, gratuitamente, ci sarà unamessa a disposizione dalla Fondazione Aquileia che farà conoscere ai visitatori i segreti del porto fluviale e del foro romano e della Basilica, con i suoi ineguagliabili e misteriosi mosaici. Previste due pause golose: alla pasticceria Mosaico e alla taberna romana Cà Tullio, esempio di archeologia industriale perchè già essiccatoio di tabacco, con degustazione di vini friulani.Numerose le proposte per chi ama lo: la ciclovia Alpe Adria coi suoi paesaggi mozzafiato, un campo daa 18 buche, un centro di kitesurf conosciuto a livello internazionale, unclub che organizza da 20 anni un torneo internazionale femminile e tante associazioni sportive che coordinano escursioni bike e in laguna, animazione in spiaggia e corsi nordic walking. Il Consorzio ha fatto da collante per promuovere in maniera unitaria le diverse iniziative sportive.«Grado è conosciuta prevalentemente come località balneare - dice, presidente del Consorzio -, ma in realtà offre molto di più. Negli ultimi anni la Regione sta puntando molto sulla sinergia tra località e prodotti, e Grado ne è un chiaro esempio. Il suo essere isola non le preclude l’opportunità di lavorare assieme agli altri centri turistici friulani, come a esempio Trieste, collegata via mare grazie al Delfino Verde, Palmanova, Strassoldo, Redipuglia, Gorizia, il Collio e soprattutto Aquileia, ai cui enti abbiamo chiesto di lavorare assieme per migliorare i servizi per i turisti».