UDINE - Tornano i grandi concerti allo stadio di Udine. Con «la data zero di un grande artista che vorremmo fare a giugno». E poi ancora «grande musica in Castello» in occasione della Notte bianca a luglio con un nome «che piace ai giovani». L’annuncio arriva dall’assessore ai Grandi eventi Maurizio Franz, che parla anche dei dehor a pagamento e delle polemiche della minoranza, che, dal suo punto di vista, non perde occasione per cercare di «boicottarlo». E dire che lui, non fosse stato per la pandemia, l’anno scorso avrebbe voluto calare l’asso, che per un fan vale doppio. «Un anno fa sarebbe dovuto venire Vasco Rossi. Quest’anno è già impegnato, come Jovanotti, che sarà a Lignano. Ma stiamo pensando, se ci saranno le condizioni, di fare un grande concerto allo Stadio Friuli. Dovrebbe essere a giugno. Vorremmo fare la data zero di un grande artista. Un nome importante. Inoltre, stiamo pensando a un ricco programma di concerti in Castello. Il 2 luglio, per la Notte bianca, prevediamo un grande concerto, oltre a quello del risveglio».



Chi portate?

«In Castello, un grande nome italiano che piace ai giovani. Per il momento è “sub iudice” e si ragiona ancora sui mille spettatori, ma per luglio ci auguriamo di poter contare su 2-3mila posti».



La minoranza dice che lei è assessore ai Grandi eventi, ma ne ha fatti pochi. Come risponde?

«Con questo fine settimana raggiungeremo i 30mila visitatori alla mostra di Casa Cavazzini. Questo non è un grande, ma un grandissimo evento che loro in 15 anni non hanno mai fatto. Vorrei che oltre a criticare facessero un mea culpa sulla gestione Honsell».



Oltre alla mostra?

«Questo è solo l’inizio. Abbiamo lanciato il brand “Udine grandi mostre”. Abbiamo già programmato la seconda edizione che partirà il 2 dicembre e durerà fino ad aprile. Abbiamo investito 1,3 milioni su Casa Cavazzini, dall’impianto di climatizzazione alla deumidificazione, altrimenti non ci avrebbero mai prestato opere di valore inestimabile. Abbiamo fatto una grandissima campagna promozionale fuori dai confini regionali. Poi c’è Ein Prosit, che nel 2022 si riproporrà in tutta la sua grandezza dal 21 al 24 ottobre, dopo che 2 anni fa è saltata e l’anno scorso è stata fatta in forma ridotta. Inoltre dal 8 al 9 aprile accoglieremo il 59. Congresso nazionale dei giovani dottori commercialisti in Teatro e altre location. E il 28 gennaio 2023 ospiteremo la cerimonia finale di Eyof con le premiazioni e l’hockey che dovrebbe essere ospitato in Fiera».



Novità per Friuli Doc?

«Quando ci siamo insediati lo abbiamo trovato ridotto ai minimi termini. Noi lo abbiamo ampliato ai borghi storici, abbiamo coinvolto il comitato difesa osterie, la Stiria... L’edizione 2021 è stata un evidente successo. Abbiamo preteso servizio al tavolo e più qualità. Quest’anno penso che anche le altre vie che hanno sofferto di più, come via Aquileia, torneranno protagoniste. Penso che molte Pro loco che l’anno scorso non hanno aderito, ci ripenseranno. Continueremo con il nuovo format con l’integrazione con Udine sotto le stelle che ha coinvolto tanti esercizi».



E creato tante polemiche anche da parte degli esclusi.

«Noi abbiamo dato la possibilità a tutti. Alcuni ne hanno usufruito, altri, essendo in aree periferiche, no. Dando la possibilità di chiudere al traffico nel weekend alcune vie abbiamo dato un’opportunità agli operatori».



Voi, che siete partiti sperimentando la riapertura alle auto di via Mercatovecchio, finirete per essere più pedonali della giunta Honsell?

«C’è una distorsione dell’informazione. Noi abbiamo sempre detto che volevamo sperimentare l’apertura al traffico di via Mercatovecchio per dimostrare agli scettici che non era così che si risolvevano i problemi. La sperimentazione è durata lo stretto necessario e subito abbiamo provveduto alla pedonalizzazione vera. Non con gli ibridi che avevano fatto loro. Perché non lo hanno fatto loro, in tanti anni, oltre a sistemare solo 4 lastre pietose? Adesso è diventata il salotto di Udine».



Con la fine dello stato di emergenza, per i dehor si dovrà tornare a pagare. Tutti quei tavolini in via Mercatovecchio hanno un costo notevole. Non temete la desertificazione?

«No, io ritengo che i benefici siano molto maggiori rispetto agli oneri che sanno che devono pagare. Si tratta di suolo pubblico. Bisogna evitare di alimentare polemiche con chi non ha goduto di questo beneficio».



Avete quantificato gli importi?

«No. Attendiamo le direttive nazionali. Fino a quando sarà consentito, saranno gratuiti. Poi a pagamento. Ma ancora non abbiamo fatto la quantificazione».



Calmiererete i costi?

«Tempo 10 giorni e faremo una riunione operativa. Non sono comunque cifre molto rilevanti: pagheranno quello che pagavano prima».



Complice il caro bollette, i costi crescono anche per il Comune. Potrete permettervi ancora grandi eventi?

«Io credo di sì. Un grande evento ha dei costi, ma anche grandi entrate, sia direttamente per il Comune sia per l’indotto».



Dopo il Balcone di Natale, che si sa com’è andata, farete lo stesso il Concorso del balcone fiorito annunciato?

«Era una piccolissima iniziativa che doveva partire, rispetto a 50 grandi eventi che abbiamo in piedi... Hanno voluto boicottarlo. Adesso andiamo avanti con le iniziative importanti».



La minoranza dice che avete anche speso troppo per i fuochi d’artificio.

«Era il costo normale dei fuochi. Che vadano a vedere quanto spendevano loro per avere una città buia e triste. Io sto spendendo di meno e sto facendo il triplo dei loro eventi. Vadano a vedere quanta gente è andata a fotografarsi con il Babbo Natale su cui hanno fatto tante polemiche».