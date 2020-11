A Lignano Sabbiadoro sacchi sul litorale per proteggere la spiaggia dall'erosione

A Lignano Sabbiadoro stanno procedendo i lavori di difesa dell'arenile contro l'erosione invernale a causa del maltempo. La Regione Friuli Venezia Giulia, grazie al contributo e al lavoro della Direzione Centrale Attività Produttive, ha proceduto all'appalto delle opere, consistenti nella posa di sacconi "big-bag" riempiti con la sabbia presente sul posto. Successivamente all'apertura dell'arenile nella fase di allestimento dello stesso, i sacconi verranno rimossi con riposizionamento della sabbia.

L'intervento a Lignano sta interessando la parte di Sabbiadoro ricompresa tra il pontile del Faro Rosso fino a 200 metri circa oltre la Terrazza a Mare, per una lunghezza di circa 1 chilometro e 300 metri e la parte di Pineta ricompresa dal Kursaal fino a oltre 200 metri dal pontile della Pagoda, per un'estensione complessiva di circa 1 chilometro.L'impresa che ha vinto l'appalto per la Regione è la Mingotti s.r.l. di Tavagnacco, su progetto dello Studio D'Orlando Engineering srl.

«Ringrazio sentitamente l'Assessore regionale alle Attività Produttive e Turismo Sergio Emidio Bini e la sua Direzione per questo importante lavoro condotto sul nostro territorio, che potrà garantire un efficace mantenimento della sabbia sul nostro arenile, contrastando l'effetto erosivo delle mareggiate invernali, al fine di trovarci ancora più pronti per l'avvio della prossima stagione turistica» ha dichiarato il Sindaco della Città di Lignano Sabbiadoro, Luca Fanotto.

