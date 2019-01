Speleologo non rientra dall'Abisso Rollo: notte in grotta, ritrovato

MONTE CANIN - È stato ritrovato sano e salvo lo speleologo che sabato non aveva fatto ritorno da un'esplorazione all'interno dell'Abisso Rollo sul Monte Canin, in provincia di Udine. L'uomo è stato individuato da una delle squadre di soccorritori del Soccorso alpino e speleologico che dalla mezzanotte avevano avviato le ricerche. Una delle ipotesi è che l'esploratore abbia deciso di bivaccare all'interno della grotta dopo aver sbagliato strada ed essersi trovato in un altro ramo della cavità che sbocca nella parete del Bila Pec a lato della pista da sci del Canin.

