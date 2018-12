«Camminavo in strada, poi ho sentito un colpo»: le avevano sparato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UDINE - Una donna di etnia nomade, 41 anni, ieri mattina si è presentata in pronto soccorso con una ferita d'arma da fuoco all'addome: secondo il suo racconto stava camminando quando avrebbe sentito un forte colpo e si sarebbe sono accorta di essere rimasta ferita. La donna, che non versa in pericolo di vita, è arrivata in Ospedale a Udine portata dal compagno intorno alle 11 del mattino. I sanitarihanno avvisato la centrale operativa della Questura, mettendo così in moto le indagini condotte dalla Polizia di Stato di Udine.