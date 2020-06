Droga o tentata rapina, morto in ospedale l'afgano ferito nella sparatoria di sabato a Mortegliano

MORTEGLIANO (Udine) E' morto in ospedale a Udine, dove era ricoverato da sabato mattina, il giovane rimasto ferito tra i campi di Mortegliano. Il colpo di proiettile sparato alla testa è stato letale per il giovane afghano di 24 anni, Rahmani Zazai, deceduto nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Udine.

La vicenda potrebbe essere nata da un affare nato in accordo con un connazionale e altri due uomini per l’acquisto di una partita di droga da effettuarsi fuori regione e sfociato forse in una tentata rapina finita male.

L’IPOTESI

Gli inquirenti coordinati dal Pm Elena Torresin - che in meno di 24 ore hanno fermato e arrestato i due presunti colpevoli, Raimondo Raiola, 44enne originario della provincia di Napoli, residente nella zona di Tricesimo, e Wilfredo Fernandez Jeorge, 30enne cittadino honduregno ma residente a Udine - stanno continuando a ricostruire pass per passo quanto accaduto sabato verso le 8 a Mortegliano, sia attraverso le risultanze dei rilievi effettuati sul posto, sia vagliando le testimonianze rese dai due soggetti finiti in carcere e quella del quarto sodale presente sulla scena del crimine, il 23enne afghano che ha chiamato i soccorsi per il connazionale agonizzante al suolo.

LA LITE TRA I CAMPI

Racconti che al momento convergono solo sull’epilogo finale ovvero il ferimento di Zazai. Da quanto emerge secondo alcune ipotesi investigative, i quattro avrebbero concordato un acquisto di stupefacente fuori regione, da rivendere successivamente sulla piazza di Udine: partiti assieme a bordo di una Bmw station wagon, a un certo punto ci sarebbe stata una deviazione sul tragitto con l’italiano e l’honduregno (nel ruolo di garanti per l’acquisto della droga) che avrebbero cambiato i piani, puntando a derubare i due afghani del denaro che portavano con loro per concludere l’affare (ai due, già con precedenti per spaccio, sono state sequestrate diverse migliaia di euro). A quel punto gli afghani probabilmente hanno reagito, portando il 44enne a estrarre la pistola Beretta, legalmente detenuta, e a esplodere i due colpi, uno dei quali ha colpito Zazai tra la tempia e l’orecchio.

Poi la fuga a bordo dell’auto, la richiesta di aiuto, la corsa in ospedale per soccorrere il ferito che nel frattempo aveva perso anche molto sangue e il racconto dell’altro afghano,che ha portato i carabinieri del Nucleo investigativo di Udine sulle tracce prima di Raiola e poi nella nottata tra sabato e domenica di Fernandez. I due, accusati all'inizio rispettivamente di tentato omicidio e concorso in tentato omicidio, si trovano nel carcere di via Spalato, in attesa dell’udienza di convalida dei provvedimenti che potrebbe arrivare oggi o al più tardi domani

«PRONTI A COLLABORARE»

Il fascicolo dell’inchiesta ieri è stato trasmesso dalla dottoressa Torresin al Giudice per le indagini preliminari che dovrà pronunciarsi. I due arrestati avevano dato disponibilità a collaborare e a chiarire l'accaduto, mentre i due ora potrebbero essere accusati rispettivamente di omicidio e di concorso in omicidio.

