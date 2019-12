Smantellata rete di spaccio: donna arrestata, denunciati 2 uomini

UDINE - Una rete di spaccio di sostanze stupefacenti a Udine è stata smantellata nei giorni scorsi da un'operazione dei Carabinieri della stazione di Feletto Umberto della Compagnia di Udine che ha portato all'arresto di una donna e alla denuncia in stato di libertà del compagno e di un terzo uomo. La donna, 52 anni di Udine, è stata arrestata in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare e condotta in carcere a Trieste con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La donna attualmente si trova ai domiciliari. Per la stessa accusa sono stati denunciati il compagno di lei, 52 anni, e un uomo di 38 anni di Tavagnacco (Udine), tutti già noti alle forze dell'ordine.



L'indagine, coordinata dal pm Lucia Terzariol, era partita a luglio ed è stata condotta con diversi servizi di controllo, pedinamento e accertamenti tecnici che hanno consentito di ricostruire plurimi episodi di spaccio di cocaina, eroina, hashish e marijuana. All'esito delle indagini, i militari dell'Arma della Compagnia di Udine hanno eseguito alcune perquisizioni. Nel domicilio della coppia sono stati rinvenuti e sequestrati 40 grammi di hashish, 2 flaconi di metadone, 2 bilancini di precisione, materiale necessario al taglio e al confezionamento delle dosi e 930 euro in contanti ritenuti provento di spaccio.

