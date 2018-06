Spaccio, profughi, prostituzione e degrado: giro di vite, ecco come

di Paola Treppo

UDINE - Verso ilper la, in particolare per la delicata area di Borgo Stazione. Il tema è stato sviscerato questa mattina, martedì 19 giugno, in occasione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica chiesto al Prefetto di Udine,, dal sindaco«Un confronto lungo e proficuo - ha detto l’autorità di Governo - in cui sono stati sviscerati i problemi della sicurezza a Udine. Il risultato? La decisione di attivare in prima battuta untra Comune, Prefettura e Questura che porti poi a sottoscrivere un vero e proprio “Patto per la sicurezza della città”. Siamo stati tutti concordi nel ritenere che il regolamento di polizia municipale non è adeguato alla situazione che sta vivendo Udine e deve modificato, anche con l’eventuale possibilità di fare delle ordinanze».«Borgo Stazione è un’area la cui realtà, molto complessa, si percepisce e si vede solo in parte. C’è tutto un mondo disommerse che sono legate agli affitti non regolati, a sub affitti, alla circolazione di persone che operano oltre i confini della legge». Si parla anche di prostituzione, oltre che di droga.«Su questa zona della città va fatto un lavoro di "bonifica" importante, in più fasi. Vannodegli esercizi pubblici, ildi apertura e chiusura di bar e negozi. Vanno controllati i clienti. Vanno verificati i, identificate le persone che vivono negli alloggi. Non possiamo certo impedire alle persone di camminare per strada in questa area ma si deve procedere con un controllo radicale del sommerso». Un compito che spetta alla polizia locale.Il Patto per la sicurezza vedrà poi scendere in campo tutte le forze dell’ordine, contro il degrado, l’illegalità, il bivacco, il meretricio. E per i richiedenti asilo? «Sappiamo che ce ne sono diversi che sono stati allontanati dai poli della accoglienza perché hanno commesso reati, perché non hanno rispettato la legge. Ma restano qui, li conosciamo».«Delinquono ma le forze dell’ordine hanno le mani legate quando commettono un reato perché fino a che non si cambia la legge non possono essere perseguiti, perché godono di protezione internazionale. Non possono essere allontanati in maniera realmente definitiva e, se lo si può fare, i tempi sono lunghi. Questo è un problema che crea disagio al cittadino e alle forze dell’ordine che lavorano ogni giorno a tutela delladi tutti»