TOLMEZZO - Scoprono il figlio 18enne nella zona dell'autostazione di Tolmezzo con una piccola quantità di marijuana e scoprono che in casa il padre, 48enne, ha avviato una fiorente attività di coltivazione della sostanza. Marijuana essiccata per 250 grammi, 10 grammi di hashish, semi di marijuana, un bilancino di precisione, un chilo e 700 grammi di piante essiccate il cui principio attivo è in corso di analisi, 4.590 euro in contanti, un quaderno con appunti per la coltivazione, una serra completa di supporti e lampade, 12 piante verdi di marijuana, materiale vario per la coltivazione, un telefono cellulare. È quanto è stato sequestrato a casa del 48enne e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria da parte di polizia di stato e polizia locale della Carnia a Tolmezzo, nell'ambito di un'operazione di controllo del territorio finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Sul posto anche un'unità cinofila della Polizia locale di San Michele al Tagliamento. Le operazioni sono iniziate verso le ore 12 di lunedì, con particolare riguardo all'ambito della stazione autocorriere, dove si sono registrati alcuni episodi di spaccio e di microcriminalità.

Alle 13.20 il cane antidroga ha segnalato un giovane di 18 anni, trovato in possesso di circa 0,75 grammi di marijuana per uso personale. Così è scattata la perquisizione a casa e li è stato trovato tutto il materiale poi sequestrato. Il padre del ragazzo, il 48enne è stato così arrestato per detenzione e produzione di sostanze stupefacenti e accompagnato, su disposizione del pm, al carcere di Udine. Non si escludono ulteriori sviluppi investigativi. Convalidato l'arresto il gip ha disposto nei confronti dell'uomo la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La situazione dell'autostazione di Tolmezzo, già oggetto di continui controlli da parte delle forze dell'ordine, continuerà a essere monitorata anche con il ricorso a operazioni straordinarie di controllo del territorio e di attività info-investigativa.

Si sono rese conto la mattina seguente che le loro auto era sparite. Due donne, due auto rubate nella notte, in due diverse zone della città. I furti sono stati scoperti mercoledì mattina attorno alle 8 e 30 quando le due donne si stavano accingendo ad andare al lavoro in auto. Secondo le prime ricostruzioni, le auto devono essere state rubate tra la sera di martedì 15 novembre e la mattina seguente. Entrambe sostengono di essere rincasate intorno alle 20 e 30. Orario in cui avrebbero parcheggiato, come abitualmente facevano, vicino alle proprie abitazioni. Una delle vetture era stata parcheggiata in via Grimacco: una Peugeot 306 che appartiene a una signora udinese di 39anni. L'auto era stata lasciata in cortile. L'altra è una Renault Clio, parcheggiata invece in via Genova, sempre all'esterno, dalla proprietaria di 21 anni. Non si sa se i ladri abbiano semplicemente forzato la serratura o rotto uno dei finestrini per riuscire a portarsi via le due automobili. Le due donne hanno sporto denuncia ai carabinieri che ora stanno procedendo con le indagini per capire la dinamica dei fatti.



