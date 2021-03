Spaccio in borgo Stazione e al Castello: maxi blitz delle forze di Polizia

Spaccio a Udine, maxi blitz delle forze dell'ordine. È in corso dal pomeriggio di oggi una vasta operazione della Polizia di Stato e dei Carabinieri per contrastare lo spaccio delle sostanze stupefacenti nella zona di Borgo Stazione e del Castello di Udine, nonché in altre aree cittadine interessate dal fenomeno che colpisce sempre più spesso le fasce d’età più giovani. Tutto è partito da una indagine più ampia della Squadra Mobile della Questura di Udine e dei militari del Reparto Operativo- Nucleo Investigativo del Comando provinciale Carabinieri di Udine che hanno raccolto le segnalazioni dei cittadini che si lamentavano per lo spaccio e il degrado in diverse zone del centro urbano. Al blitz stanno partecipando, oltre alle unità di pronto impiego della Polizia e dei Carabinieri, anche le pattuglie della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, nonché il personale specializzato delle unità cinofili dei Carabinieri, per un totale di quasi 100 operatori di polizia. Contestualmente all’attività antidroga, è impiegato anche il personale del NAS (Nucleo Anti Sofisticazione) e NIL (Nucleo Ispettorato del Lavoro) dei Carabinieri, per effettuare degli accertamenti sulla salute pubblica e il rispetto delle normative anti Covid. Nei giorni scorsi lo stesso sindaco Pietro Fontanini aveva fatto scattare i pattugliamenti della Polizia locale proprio tra borgo Stazione e il Castello.

