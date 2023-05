UDINE - Controllati per più di un anno, dal gennaio 2022, così da ricostruire la fiorente attività di spaccio di una banda composta da 11 stranieri, la maggior parte regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale. Gli agenti della squadra mobile della Questura di Udine hanno concluso un'importante operazione anti droga concentrata nella cosiddetta "piazza di spaccio" localizzata tra la zona di Viale Venezia e il Parco del Cormor. Nel corso dell'attività sono stati documentati numerosi episodi di spaccio di cocaina e hashish, sono stati eseguiti 7 arresti in flagranza di reato e sequestrati circa 2 chilogrammi di cocaina e 350 grammi di hashish.

L'esito finale si è avuto nei giorni scorsi, con l'esecuzione della custodia cautelare in carcere nei confronti di un 32enne cittadino afghano, ritenuto elemento di spicco nell'attività illecita, provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Udine a seguito di richiesta della Procura visti i gravi indizi di reità emersi a suo carico, e si è cocnlusa nella mattinata del 25 maggio scorso con una serie di perquisizioni delegate che hanno riguardato 17 persone abitanti in varie località e una perquisizione eseguita in una palazzina di Viale Venezia, risultata essere luogo abituale di spaccio.

L'operazione, svolta con la collaborazione delle Squadre Mobili di Milano, Venezia, Trieste, Treviso, Gorizia e Pordenone e l'impiego di due unità cinofile della Guardia di finanza di Tarvisio e due unità cinofile della polizia locale di Udine, ha permesso di arrestare in flagranza di reato due pregiudicati cittadini pakistani, un 37enne e un 31enne, che in due appartamenti di Via Podgora avevano occultato 35 grammi di cocaina e 400 grammi di hashish, oltre a un' importante somma di denaro (poco più di 11 mila euro), ritenuta frutto dell'illecita attività.